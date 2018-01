E Maschinist hat d'Déier nach am Däischteren um Bord vun der Zuchstreck gesinn an huet mussen ofbremsen. D'Police koum mat direkt e puer Patrullen. Dat huet d'Déier awer net impressionnéiert an et ass op d'Schinne getrëppelt an huet sech et do gemitterlech gemaach. D'Kou huet keen Zentimeter méi bougéiert. 14 Zich hu sech ëm 320 Minutte verspéit, 3 hunn der souguer mussen ëmgeleet ginn.D'Déier war net dovun z'iwwerzeege vun de Schinnen erofzegoen. Den Autoritéiten ass näischt anescht iwwreg bliwwen, wéi e Jeeër ze ruffen, deen d'Kou dunn erschoss huet.