Beim Kevin Gosselaire zu Paräis gouf an der Silvesternuecht agebrach... Besser a méi präzis gesot, genau um 20h39 war den Abriecher am Haus.

© Kevin Gosselaire

Am Fransous sengem Zitat "schéinen Haus" hänke véier Kameraen, déi den Abriecher genau bei senger Dot fotograféiert hunn, an dat méi, ewéi eng Kéier. Esou weess de Kevin Gosselaire genau, wéini den Abriecher wou war.Den Abriecher huet bei senger "Aarbecht" net ganz fair gespillt, ma den Hausbesëtzer ass awer e faire Mann. Hie gëtt dem Onéierlechen elo d'Chance, fir datt hien d'Saache vum Kevin Gosselaire a senger Famill erëm zeréckbréngt. Ma éiweg huet hien net Zäit. All 24 Stonne publizéiert de franséischen Hausbesëtzer eng weider Foto vum Onéierlechen, wou een hien ëmmer besser drop erkennt. D'Police, wéi och Kollege vum Kevin Gosselaire, hunn d'Bildqualitéit vun der Foto esou verbessert, datt een d'Persoun drop gutt erkenne kann.Den Abriecher brauch awer net ze schellen, nee et geet duer, wann hien d'Saachen an d'Bréifboîte gehäit.Iwwregens huet hien net nëmme Saache geklaut, ma huet och nach Verschiddenes, dorënner de Grill, futti gemaach.