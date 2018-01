Reportage: verréckten Aktiounen op Neijoerschdag (02.01.2018) Wat mécht een den Dag no Silvester. Raschten, wann ee kann. Oder et spréngt een an en äiskale Séi. Verréckt Saache fir d'Neit Joer ginn et net nëmmen an den USA, mee och op villen anere Plazen op der Welt.

Zu Berlin konnt ee fir déi 47. Kéier een un engem 6 Kilometer-Laf deelhuelen, vum Brandenburger Tor bis bei d’Kathedral an nees zeréck. Dëse Laf soll Gesondheet a virun allem vill Gléck an deem neie Joer bréngen, esou waren dann och dausende vu Léit op där 47. Editioun dobäi. Verschiddener waren dann awer och mat engem décke Kapp um Depart, wat zielt, si jo nach ëmmer déi gutt Virsätz.Zu Aräiss goung et héich erop, an zwar op d’Diecher vun der Tour de Montparnasse. Op deem héchsten Héichhaus vu Paräis konnt een e puer Deeg laang eng super Vue genéissen, andeems een op 210 Meter héich um Trampolin gesprongen ass. Eng flott Aktivitéit, déi awer definitiv näischt fir Léit ass, déi net schwindelfräi sinn.An Nord Frankräich zu Malo-les-bains kann ee fir Neijoerschdag an d’Waasser lafen. Wat hei zielt, ass eng faarweg Verkleedung an natierlech gutt Laun. Bei enger Waassertemperatur vun 9 Grad ass et net evident an awer hu sech 450 Léit um 1. Januar an d’Mier gestierzt. Als Belounung krute se dono eng waarm Ënnenzopp, also avis aux amateurs.An da sollt der net gewosst hunn, wat een esou ëm Neijoerschdag maache kann, wéi wär et da mat engem Masse-Bestietnes. An Indonesien, zu Jakarta, hu sech ganzer 437 Koppelen um Mëtternuecht bestuet. Eng riseg Zeremonie huet et hei deenen erlaabt sech ze bestueden, déi finanziell net esou gutt dru sinn an heiduerch gëtt d’Bestietnes dann offiziell unerkannt. Also nach eemol, alles Guddes am neie Joer 2018.