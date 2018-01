An Taiwan huet e Mann senger Mam elo ronn 620.000 Euro missen als Entschiedegung iwwerweisen, well si hie groussgezunn huet.

© afp

Dat iewescht Geriicht an Taiwan huet en 41 Joer alen Zänndokter elo dozou veruerteelt, sech un e Kontrakt ze halen, deen hien a säi Brudder viru Jore mat hirer Mam ënnerschriwwen haten.



Am Kader vun engem Kontrakt, dee béid Jongen am Alter vun 20 Joer ënnerschriwwen haten, ass hien elo dozou veruerteelt ginn, senger Mam ëmgerechent ronn 620.000 Euro z'iwwerweisen, fir si fir hir Erzéiungsaarbecht ze entschiedegen.



D'Mamm, déi hir Kanner zanter 1990 eleng erzunn huet, huet de Kontrakt aus Angscht opgesat, hir Jonge géife sech am Alter net genuch ëm si këmmeren. Am Vertrag gouf festgehalen, datt d'Jongen hirer Mam 60% vun hirem Nettoloun iwwerweise missten.



Während den eelere Jong hier eng Zomm vu ronn 140.000 Euro iwwerwisen huet, ass de jéngere géint seng Mam viru Geriicht gezunn.