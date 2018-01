De Magazin - Kapital (03.01.2018) D'Economie, d'Aarbechtswelt, de Business an d'Innovatioun zu Lëtzebuerg vun Expertë beliicht

2 bis 3 Millioune Piccobello-Tickete ginn am Joer verkaf. Insgesamt sinn et souguer 9 bis 10 Milliounen, wann een all déi 20 verschidde Rubbellousen zesummen zielt. Alleng duerch déi Suen, déi an der Vente rakommen, finanzéiert d'Spill sech. Beim Piccobello gi ronn 60% vum Chiffre d'Affaires un d'Gewënner ausbezuelt. Vun de 40 Prozent, déi iwwereg bleiwen, gi ronn 20 Prozent genotzt, fir d'Fraisen ze decken, wéi zum Beispill d'Drécken vun den Billjeeën oder d'Kommissiounen un d'Verkeefer vun de Ticketen. De ganze Recht gëtt un d'Oeuvre ausgeschott. dat sinn am Ganzen 23 bis 25 Milliounen Euro am Joer.

Fir beim Piccobello den Jackpot gewannen ze kënnen, muss een awer fir d'éischt dräi Tëleeë fräirubbelen an eng Portioun Gléck mat an de Studio bréngen, wou een um Rad dréinen dierf. Ganz vill Gléck hat de Joseph Federspiel. Hien huet et net nëmmen ee Mol, mä direkt zwee Mol bis an d'Sendung gepackt. 1998, dat éischt Joer, wou de Piccobello diffuséiert ginn ass, huet hien iwwer 200.000 Frang gewonnen. 2016 huet hien dunn den Jackpot geknackt a ganzer 247.500 Euro mat Heem geholl. Säi Motto ass: ee Mol Piccobello, ëmmer Piccobello. An dat schonn zënter 20 Joer!

Wéi et beim Piccobello hannert de Kulissen ausgesäit, a wien drop oppasst, dass alles richteg ofleeft, gesitt dir am Reportage vum Vidosava Kuzmic.