E Kéiséker op Regime (04.01.2018)

1,6 Kilo hat de Sherman wéi hien virun zwee Méint an den Ramat Gan Safari Zoo an Israel bruecht ginn ass. Dat ass bal duebel sou vill wéi dat wat en normale Kéiséker am Duerchschnëtt weit, nämlech 600-900 Gramm. Deemools konnt hien sech bal net méi bewegen. Dofir ass elo Regime ugesot! Lues a lues mécht de Sherman och Fortschrëtter: 120 Gramm si scho rof zanter dass hien am Zoo ass. Mee hien ass net den eenzege Patient hei mat Iwwergewiicht. Ronn 10 aner Kéiséker sinn an de leschte Méint ageliwwert ginn well se ze déck sinn. D'Wuerzel vum Problem ass, dass vill Leit Fudder virun d'Dier stellen fir d'Stroossekazen. Aner Déieren zervéieren sech dann natierlech och, sou wéi de Sherman. D'Konsequenz dovun ass, dass hien sech net méi séier bewegen, verdeedegen an zesumme rullen kann. Wann alles gutt leeft an de Sherman weider ofhëllt, kann hien awer am Summer rëm raus an d'fräi Natur gelooss ginn.