Op dëser Plaz stoung d'Fläsch nach op Neijoerschdag. © AFP

Wéi et vun der Besëtzerin heescht, wier d'Fläsch vun engem russesche Geschäftsmann un d'Bar ausgeléint ginn a wier och net verséchert gewiescht. Op der Iwwerwaachungskamera gesäit een, wéi e maskéierte Mann an der Nuecht op en Dënschdeg d'Regal vun de Fläschen duerchsicht huet, bis hie sech dës Fläsch aus der Bar "Cafe 33" gekrallt huet a fortgelaf ass. D'Besëtzerin Ingberg geet dovunner aus, datt déi Persoun e Schlëssel vun engem Ex-Mataarbechter hat.D'Police vu Kopenhagen huet vis-à-vis vun AFP confirméiert, datt een an dësem Fall géif ermëttelen, well d'Fläsch Russo-Baltique, an enger mat Gold verschéinerter Fläsch, ronn e Wäert vun enger Millioun Euro huet.An der Netflix Serie "House of Cards" hat déi Fläsch iwwregens och en Optrëtt, well de President Frank Underwood, gespillt vum Kevin Spacey, krut aus dëser Fläsch e Wodka erausgeschott.