Déi nei Castingshow vum 9. Januar un ëmmer dënschdes um 19 Auer op RTL Télé Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu

Reportage: Hannert de Kulisse vun "Success Story" (08.01.2018) Et gëtt erëm Success Story geschriwwen! An 13 Episode kämpfen 20 verschidde Projeten ëm e Startkapital an e Lokal am 1535 zu Déifferdeng. Mir hunn d’Produktioun hannert de Kulisse begleet a gekuckt, wat et fir en Opwand ass, esou eng Sendung op d’Been ze stellen. Wéi gesäit d’Aarbecht am Hannergrond aus, wien ass doru bedeelegt a wat fir Projeten erwaarden eis an der neier Staffel? Mir hu fir Iech e klenge Sneak Peak an d’Success Story.

Promo: Success Story 2018 (08.01.2018) Vum 9. Januar un all Dënschdeg

20 Projeten, 20 originell Geschäftsiddie fir nei Entreprisen an all gi se virun enger Jury presentéiert. 8 Kandidate komme mat hire Projeten an d'Finall, awer nëmmen 3 kënnen d'"Success Story 2018" gewannen.An 13 Episode kämpfen 20 verschidde Projeten ëm e Startkapital an e Lokal am 1535 zu Déifferdeng.