Stellt et iech fir: Dir stitt am Stau an denkt iech näischt Béises. Dir fréckelt villäicht um Radio oder schwätzt mat de Kanner hannen am Auto. Bemol kuckt der erop a gesitt, wéi sech virun iech eppes säi grousst, grujelegt Maul oprappt.Esou ass et Leit an dësem Video geschitt. Hir Zäit am Stau ass bemol zu "Jurassic parken" ginn.Wéi géingt dir reagéieren, wann dir esou eppes virun iech hätt?