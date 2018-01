© AFP Archivbild

Um 8.30 Auer gouf d'Police vun engem Automobilist kontaktéiert, well op der B51 zu Bous e jonke Mann géif trëppelen. Wat awer besonnesch opfälleg wier, de Mann hätt näischt un, nach net emol Schung, an dat bei knapp e puer Grad iwwer Null.An der Zone industrielle ukomm, huet d'Police de 24 Joer ale Mann aus Saarbrécken och direkt entdeckt. Hien hat säi Gezei selwer ausgedoen a sech dunn op de Wee gemaach.Ob de Mann, de Begrëff "frësch Loft schnapen" einfach just ze Eescht geholl hat, eventuell Alkohol mat am spill war oder et ëm eng Wett goung, ass net gewosst. De Mann huet de Grond fir seng Aktioun net genannt, huet sech a Begleedung vun de Beamten nees gemittlech ugedoen a gouf vun hinnen Heem gefouert. Allerdéngs muss de Mann sech nach nodréiglech schrëftlech bei der Police erklären.Sou ganz bëlleg gëtt dee lëftegen Ausfluch net. Dee jonke Saarländer muss mat enger Geldstrof vu bis zu 1.000 Euro rechnen.