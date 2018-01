© Screenshot

Net nëmmen d'Foto mam Jong am Monkey-Sweatshirt ass um Site verschwonnen, och de Pullover selwer war zäitweis net méi ze kréien. Iwwer Twitter huet H&M sech en Dënschdeg offiziell entschëllegt, nëmmen een Dag nodeems déi nei Reklamm lancéiert gouf. Do virdrun war et weltwäit hefteg Kritik ginn, souguer vu bekannte Staren a Sportler, wéi zum Beispill dem US-Basketballstar LeBron James.







Op der H&M-Websäit war e Méindeg e Jong mat däischterer Hautfaarf an engem grénge Kaputze-Pullover ze gesinn. U sech harmlos. Wat ville Leit awer an en Dar am A war, war de Sproch "Coolest Monkey in the Jungle" um Sweatshirt.H&M huet sech no de Rassismus-Virwërf wéi gesot entschëllegt. Et wier net an hirem Interêt gewiescht, iergendee mat där Reklamm ze blesséieren an et hätt een deementspriechend reagéiert: de Pullover kritt een nach, um Site ass awer just nach d'Kleedungsstéck ze gesinn, ouni Jong.An de leschte Jore sinn ëmmer nees Labelen duerch eng Reklammen an negativ Schlagzeile geroden. 2014 huet Zara e gesträifte Pyjama mat engem giele Stär missen zeréckzéien, well en u jüdesch Gefaangener am Konzentratiounslager erënnert huet. D'lescht Joer am Oktober huet Dove sech entschëllegt, nodeems an enger Reklamm en däischtert Model an e wäisst mutéiert war, wéi et den T-Shirt gewiesselt hat.