De Barkeeper Kevin Wafflart krut fir de beschte Cocktail weltwäit déi éischt Goldmedail fir Lëtzebuerg. Am Top Thema Magazin gouf de Cocktail geschmaacht.

Enn November huet sech de Kevin bei engem groussen internationale Concours an Taiwan duerchgesat a mat sengem Cocktail déi alleréischt Goldmedail fir Lëtzebuerg mat Heem bruecht.An der Tapas Bar "Bar-Bar", dem neie Siège vun der "Lëtzebuerger Barman Associatioun", huet de Kevin eis säi Cocktail mam Numm OFTD zerwéiert, eng Kreatioun, fir déi hien ëmmerhin 3 Méint trainéiert huet.Fir Lëtzebuerg, egal ob et Sport, Konscht oder wéi an dësem Fall ëm e Cocktail geet, ass dës Medail natierlech e grousse Succès.