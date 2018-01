Villäicht war de Freedefeierverbuet, deen et ëm Silvester an e puer Gemenge gouf, jo awer guer net esou vu Muttwëll...

© afp

Amfong haten d'Beamten domat gerechent, Drogen an der Wunneng vun engem 34 Joer ale Mann ze fannen, wou se de Méindeg fir eng Razzia zu Ellerau ugeréckt sinn.



An der Wunneng vum Mann huet d'Police dann och dat fonnt, wat se gesicht huet. Woumat d'Beamten allerdéngs net gerechent hunn, waren déi bal 300 Kilo Freedefeier, déi se nieft den Drogen och nach fonnt hunn.



Obwuel de gréissten Deel vum Mann senger Pyrotechnik fräi verkeeflech war, ass et verbueden, esou grouss Quantitéiten an enger Wunneng ze lageren. Elo ass et dem "Kampfmittelraumdienst" seng Aufgab, d'Freedefeier ewechzeféieren an ze liquidéieren.