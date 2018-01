© via Youtube

De Manager vum Swamp Park an North Carolina huet dës Woch eng ongewéinlech Entdeckung gemaach. Him huet sech bei engem Rondgang duerch de Park en ongewinnt Bild gebueden.



Youtube



Am Ufank huet hie geduecht, et wier just ze vill Holz um Waasser, mee wou den George Howard méi genau gekuckt huet, huet hien Zänn gesinn.Et ass déi éischte Kéier, datt d'Alligatoren am Park esou iwwerwanteren, well et am North Carolina éischter ongewéinlech ass, datt et fréiert. Als Kaalblidder kënne si mat der Schnëss iwwer Waasser esou laang gefruer bleiwen, bis d'Äis schmëlzt, ouni dobäi zu Schued ze kommen.