Déi Visitte si super interessant fir all Mënsch an och fir Famillje mat Kanner.Nieft de Visitte ginn och kleng Showen ugebueden an d'Personal vum Science Center steet ëmmer bereet, fir engem all seng Froen ze beäntweren.Informatioune ginn et op www.science-center.lu/ oder um Telefon 288 399 1