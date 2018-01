Life&Style: Am meeschte gelies

En Event mat vill Glamour: de russesche Bal (15.01.2018) Fir di 7. Editioun vun dësem glamouréisen Charity-Bal koumen Russen a Lëtzebuerger, déi Schéin an déi Räich zesummen, fir an dat russescht neit Joer ze feieren.

Den Erléis vun dëser 7. Editioun ass fir SOS Village Enfants Maonde an déi russesch Associatioun Podsolnux, déi sech ëm Kanner mat Immunkrankheete këmmert. An de ganzen Editioune si schonn 280.000 Euro zesumme komm an déi russesch-lëtzebuergesch Frëndschaft gouf verdéift.