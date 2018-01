© AFP

Vor 30 Jahren waren es Südfrüchte, jetzt sind es BVG-Schuhe. pic.twitter.com/kb8Dl9K9KU — Weil wir dich lieben (@BVG_Kampagne) January 16, 2018

Vill Leit hunn extra virum Buttek campéiert, fir esou e Schong kënnen ze kréien, Präis 180 Euro. Am Buttek selwer gouf et schonn eng Waardelëscht fir dëse Schong. Déi 500 Persounen, déi de Schong kaf hunn, kënnen domadder zu Berlin mam Bus, mat der U-Bahn, mat der S-Bahn a mat der Fähr fueren, esou laang een d'Schong unhuet. Dëst, well en Ticket fir déi ganz BVG mat am Schong verbaut ass.Dës Sneakers sinn Deel vun der Kampagne "Weil wir dich lieben", mat deenen d'BVG, also d'Berliner Verkehrsbetriebe, sech méi e jonkt Image wëlle ginn an esou jonk Leit nees op den ëffentlechen Transport bréngen.Virum Buttek zu Berlin Kreuzberg stoungen d'Leit Schlaang, verschiddener hunn esouguer, wéi een et beim Start vun engem neien iPhone kennt, virun der Dier campéiert, fir ee vun de Sneaker ze kréien.