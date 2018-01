Am Kapital kucken d'Kollege vum Magazin op d'Vakanzefoire an ob et hei méiglech ass, fir fir wéineg Geld eng Woch an d'Vakanz ze goen.

Kapital: Spuere beim Vakanzebuchen (17.01.2018) Dem Statec no gëtt den duerchschnëttleche Lëtzebuerger all Joer eng 2800 Euro op de Kapp fir Vakanzen aus. Domadder leie mer europawäit un der Spëtzt. Dausende vu Leit zitt et all Joer op d'Vakanzefoire. Ma wat bréngt et engem finanziell op der Foire ze buchen? Mir hunn mat Reesexperte geschwat an den Test gemaach ob een och dëst Joer mat engem klenge Budget kann eng Woch allinclusiv verreesen.

Mäin Zil war et, op der Vakanzefoire déi beschten Offer fir 6 Deeg All-inklusive ze fannen, fir e Budget vu just 500 Euro. Wou a wéini genau hu keng Roll gespillt.

Beim éischte Stand krut ech eng Offer fir Südspuenien an der Ouschtervakanz proposéiert: 6 Nuechten, Hallefpensioun an engem 4-Stären-Hotel zu Malaga bei der Plage fir 508 Euro pro Persoun am Duebelzëmmer. Bei där spezieller Foiresoffer hätt ech zousätzlech nach eng Remise vu 50 Euro an de Parking um Fluchhafe gratis kritt. No der Remise hätt dës Propose a mengem Budget geleeën, ma leider war et keen All-inklusive.







Beim zweete Stand krut ech zwou Offere fir am Februar an Tunesien. Ech hat zum Choix 6 Nuechten all-inklusive an engem Eenzelzëmmer zu Djerba entweder an engem 4 Stären Hotel fir 485 Euro oder an engem 3 Stären-Hotel fir 308 Euro.

Tunesien zielt aktuell zu enger vun de präiswäertesten Destinatiounen. Aus deem Grond kritt een do den Ament eng Woch all-inklusive Vakanz zum Präis den normalerweis de Fligerticket eleng géing kaschten.

Nieft Tunesien ginn et aktuell awer nach aner präiswäert Vakanzendestinatiounen an aner Destinatiounen waren déi leschte Joren am Trend. Just do muss een oppassen, well eng Destinatiounen, déi an engem Joer besonnesch gutt leeft, kann an der nächster Saison méi deier ginn...