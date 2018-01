Upcycling op der Fashion Week zu Berlin (17.01.2018) Gëscht huet zu Berlin d' Fashion Week ugefaangen, nieft New York, Paräis oder London huet sech och déi däitsch Haaptstad zu engem feste Rendez-vous ginn. Fir eis zu Berlin ass d'Sandie Lahure, wat feststellt, dass dëst Joer een Thema omnipräsent ass: an zwar eng nohalteg Moud.

© RTL Télé Lëtzebuerg

D'Kraaftwierk zu Berlin ass eng éischte Kéier als Event-Site bei der Berliner Fashion Week mat dobäi. D'Fashion Show presentéiert hei Labelen, déi Wäert op Nohaltegkeet an Ethik leeën. 70 Prozent vun all Label, deen do presentéiert gëtt, muss no deene Kritäre produzéiert ginn.Mat ausrangéiertem Gezei komplett nei Kollektiounen ze schneideren ass en Trend, deen och de Wilfried Plezinger bei senge Kreatioune suivéiert. Den Designer kreéiert aus ale Sportkleeder, wéi beispillsweis alen Hockeytrikoten, Boxe, Räck a Jacketten.80 Millioune Kleeder gi weltwäit all Joer produzéiert, 3/4 sollen dovunner schonn no kuerzer Zäit an der Drecksbac landen, nohalteg ass dat net.Kleeder ze recycléieren, de sougenannten Upcycling, ass net nëmmen ëmweltfrëndlech et ass allgemeng och a Punkto Produktioun ethesch méi korrekt, mat faire Léin fir d'Néieschen, déi aus al nei maachen.An der Woch vum 22. Januar ginn et am Magazin op der Télé weider Biller a Reaktioune vun der Fashion Week zu Berlin.