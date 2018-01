Jonker an Alkohol - wou sinn d'Limitten? (17.01.2018) Alkohol gehéiert schons lang zu onser Kultur derzou - och bei deene méi Jonken. Déi meescht wëssen heimatter ëmzegoen, ma ëmmer erëm kennt et och zu Fäll wou deels ganz Jonker iwwerdreiwen. Mir schwätzen mat Jonken déi hier Limitten kennen an mat Spezialisten déi all Dag mat deenen ze dinn hunn déi iwwerdreiwen.

D’Konsumenten, fir déi legal Drog, ginn ëmmer méi Jonk. Eng Party ouni Alkohol? Fir vill Jonker ass dat net méi virstellbar.Enormen Alkoholkonsum bei Jonke gëtt an anere Länner als reelle Problem ugesinn. Mee wéi gesäit et bei eis am Land aus? Kennen déi Jonk hir Grenzen a wëlle si se iwwerhaapt kennen?Samschdes Nomëttes am Café du Gymnase zu Dikrech. Hei war ee sou genannte “Beerpong Tournoi”. Beim Spill soll een dem Géigner säi Becher treffen. Wann de Ball am Becher lant, muss dat wat dran ass gedronk ginn an dat ass, wéi de Numm et scho seet, ebe Béier. Déi Equipe, déi als éischt all d’Bechere vum vis-à-vis getraff huet, gewënnt. Déi Equipe, déi verléiert, huet um Enn deemno och méi gedronk.De Steven Macedo ass de Patron vum Café du Gymnase. Senger Meenung no, geet et de Spiller hei awer net ëm de Alkohol.D'Participanten, déi matmaachen, hätten all méi wéi 16 Joer. Ganz genau kontrolléieren, kéint een dat op sou engem Owend awer ni. Well de Café zur Restauratioun gehéiert, kéinte si kengem verbidden eran ze kommen.De Beerpong Tournoi ass nëmmen ee vu villen Evenementer, déi hei am Café ugebuede ginn. Bëllegen Alkohol a Motto-Partye sollen d’Clientèle ulackelen. Dozou gehéieren dann och sougenannte “Flatrate-Partyen”, déi et och op anere Plaze ginn. Do bezilt een e gewëssene Montant an da kann een de ganzen Owend drénken, souvill wéi ee wëll.Dass verschidde Jonker do heiansdo keng Grenze kennen, weess och den Dokter Chergui. Hie schafft am Spidol um Kierchbierg an der Urgence. Hei gesäit hien dacks Jugendlecher, deelweis souguer Kanner, déi net richteg mam Alkohol kënnen ëmgoen.Wann déi Jonk hei ukommen, si se meeschtens an engem komateusen Zoustand. Et kënnt awer och emol vir, dass Alkoholiséierter, déi gefall sinn oder sech anerwäerts wéi gedoen hunn, hei ageliwwert ginn. Déi Patienten kënnen dann och scho mol handgräiflech a frech ginn. An deem Fall musse se d’Leit vun der Securitéit ruffen an an eenzele Fäll souguer och nach d’Police.Déi éischt alkoholiséiert Jugendlecher komme Weekends dacks schonn owes um 22.00 Auer an der Urgence un. Duerch déi vill “Motto-Partyen”, bei deenen déi Jonk motivéiert gi vill an deelweis och séier ze drénken, kommen och nei Trends op. Sou wéi zum Beispill “Binge Drinking”.De René Meneghetti schafft bei “Im-Puls”. Eng A.s.b.l., déi Jonken hëlleft aus enger Sucht erauszekommen. Och mam Thema Alkohol bei Jonke gëtt hie bal alldeeglech konfrontéiert. “Binge Drinking” a “Komasaufen” si fir hien dowéinst keng nei Wieder méi.Lëtzebuerg ass dat eenzegt Land an der EU an deem een iwwerall all Zorten Alkohol ab 16 Joer kafe kann. Also och haarden Alkohol, wéi zum Beispill Wodka.De René Meneghetti versteet net firwat déi Grenz net scho längst eropgesat ginn ass. Een Ënnerscheed tëscht Béier a Wäin zu Spirituose wier dréngend néideg.Dëst Joer kënnt den neien Alkoholsplang fir Lëtzebuerg. Wat dee virgesäit an ob d’Altersgrenz dann effektiv eropgesat gëtt, bleift ofzewaarden.Ma och wann et ëmmer erëm genuch Jonker ginn déi hir Grenze net kënnen, all ze kritesch sollt een dat Thema dann awer net gesinn. Well net all Jonken deen emol Alkohol drénkt kennt seng Grenzen net.