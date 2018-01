Déi 48 Joer al Schauspillerin, déi an der Dokterserie d'Haaptfigur Meredith Grey spillt, huet dem Magazin "Hollywood Reporter" matgedeelt, dass si pro Episod 575.000 Dollar (470.000 Euro) kritt.De Sender ABC huet bestätegt, dass d'Pompeo de Kontrakt ënnerschriwwen hätt, och wann offiziell déi nei Staffelen nach net bestätegt sinn. "Ech hunn 48 Joer, also sinn ech elo op deem Punkt, wou ech et an der Rei fannen dat ze fuerderen, wat ech verdéngen. Dat kënnt mam héijen Alter" sou d'Pompeo.Si géing wahrscheinlech net als esou "erfollegräich" ugesi gi wéi eng "24 Joer al Schauspillerin, déi an e puer grouss Filmer matgespillt huet", déi awer wahrscheinlech "schlecht bezuelt" gëtt, "awer bestëmmt méi schlecht wéi hire männleche Partner an ouni Gewannbedeelegung", esou d'Pompeo op d'Diskussioun mat der nämmlechter Pai fir Fraen a Männer."Grey's Anatomy" ass fir t'éischte Kéier 2005 ausgestraalt ginn an och no méi wéi 300 Episoden hu se nach ëmmer e grousse Publikum. "D'Serie geet weider esou laang d'Ellen wëll", esou d'Dréibuchautorin an TV-Produzentin Shonda Rhimes am Interview.