Den 41 Joer ale Carlos Ciuffardi a seng 39 Joer al Partnerin an Aarbechtskollegin Paula Podest hu sech während dem Vol vu Santiago de Chile an d'nordchilenesch Stad Iquique bestuet. Wéi de Vatikan gemellt huet, war déi ongewéinlech Zeremonie an enger Héicht vun 11.000 Meter.D'Koppel, déi zesummen 2 Kanner huet, hat sech u sech schonn 2010 d'Jo-Wuert ginn, awer net kierchlech. Si hunn deemools missen op déi kierchlech Zeremonie verzichten, well hir Kierch no engem Äerdbiewen an de Koup gefall war.Déi reliéis Zeremonie war zwar just virun engem Zeien, ma wien huet schonn déi original Ënnerschrëft vum Poopst Franziskus héchstperséinlech um Akt vu senger Hochzäit.