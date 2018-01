Mat engem méi wéi ongewéinlechen Abroch, war d'Police vu Ludwigshafen an der Nuecht op en Donneschdeg confrontéiert. Et gouf just e Gebëss geklaut!

Een oder e puer Onbekannter hunn an der Nuecht op en Donneschdeg d'Fënster vun engem geparkten Auto zu Ludwigshafen ageschloen, fir do just eng Këscht mat engem Gebëss dra matgoen ze loossen. D'Täter hu sech duerno direkt aus dem Stëbs gemaach.



Wisou d'Brigange just d'Gebëss am Viséier haten, ass net gewosst. Vläicht huet ee vun hinnen nei Zänn gebraucht?! D'Police sicht op alle Fall no Zeien.