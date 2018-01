D'Hochzäitsrees a Südafrika hat sech eng britesch Koppel sécher anescht virgestallt. Um Enn huet d'Fra mat engem gebrachene Been missen an d'Klinik.

© AFP (Symbolfoto)

Virun der Rees hat sech déi jonk Koppel eng Lëscht mat Motiver gemaach, wou si Fotoe vu sech wollte maachen. Dozou huet och d'Küst zu Hermanus Kwaaiwater a Südafrika gezielt.Fir déi perfekt Foto ass d'Koppel d'Fielse laanscht d'Küst eropgeklommen. An engem Video ass ze gesinn, dass d'Koppel gutt gelaunt ass a laacht, bis deen Ament, wou eng grouss Well de Mann an d'Fra mat ewech gerappt huet.

Keng Chance fir sech nach iergendwou festzehalen, ass d'Koppel iwwert d'Fielse geschleidert ginn. De Bilan vun der perfekter Vakanzefoto ass fir d'Fra en zweefach gebrachent Been.Ma och d'Accident konnt de Verléiften d'Hochzäitrees net verdierwen. Wéi Biller aus der Klinik weisen huet déi britesch Koppel dat Ganzt mat Humor geholl.