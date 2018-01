Paul Bocuse/Reportage Christiane Kremer



Dat huet de franséischen Inneminister Gerard Collomb de Mëtteg confirméiert.



De Poopst vun der Gastronomie huet eis fir ëmmer verlooss , huet de laangjärege Buergermeeschter vu Lyon op Twitter geschriwwen. De Bocuse hat zanter Jore Parkinson a wier a sengem Heemechtsduerf Collonges-au-Mont d’Or verstuerwen, do wou hien och säi legendären 3-Stäre-Restaurant hat.

Paul Bocuse est mort, la Gastronomie est en deuil.

Monsieur Paul, c’était la France. Simplicité & générosité. Excellence & art de vivre.

Le pape des gastronomes nous quitte. Puissent nos chefs, à Lyon, comme aux quatre coins du monde, longtemps cultiver les fruits de sa passion. pic.twitter.com/XI0ozzzGJK — Gérard Collomb (@gerardcollomb) January 20, 2018

Zanter 1987 gëtt et och de Bocuse d’or, dee vum Paul Bocuse selwer initiéiert gouf an als eng Zorte Olympiad vun de Spëtzekäch gëllt. 24 Länner huelen dodrunner deel. 1989 hat d’Léa Linster als bis ewell eenzeg Lëtzebuergerin de Bocuse d’or gewonnen.

De Paul Bocuse ass e Samschdeg am Alter vun 91 Joer gestuerwen.Hie war ee vun de renomméierteste Käch weltwäit, de „Poopst vun der Gastronomie“ - sou de Gault-Millau, e Pionéier vun derDe Bocuse hat an de 60er a 70er Joeren d'Nouvelle Cuisine agefouert. Mëtt vun de 70er Joeren ass a ville Länner och säi Buch "Déi Nei Kichen" erauskomm, eng Kichen, déi op éischtklasseg, frësch Ingredienten an déi bescht Preparatioun setzt.Zanter 1965 gouf hie mat 3 Stären am Guide Michelin ausgezeechent. An der Géigend vu Lyon, mä och am Ausland, hat hien e puer Restaurant opgemaach.De franséische Star-Kach Paul Bocuse war 2011 an den USA vum Culinary Institute of America zum "Kach vum Joerhonnert" gewielt ginn.