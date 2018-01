© AFP

D'Firma VeggieMeat produzéiert Fleesch-Ersatz aus Ierbessen, an dat schonn zanter 2 Joer. Am Géigesaz zu Soja, sinn Ierbessen e regionale Produit. Dat gréngt Power-Geméis enthält donieft och nach vill Eewäiss.Fir de Fleesch-Ersatz gi just d'Proteinen aus den Ierbessen erausgefiltert, déi an engem extra dofir entwéckelte Verfahre gekacht ginn. De fäerdege Produit gesäit duerno wéi normaalt Poulets-Fleesch aus. Den neie Veggie-Produit bitt awer net nëmmen eng Alternativ zu Soja, et soll och nach richteg sat maachen. En anere positiven Nieweneffekt wier eben och seng Regionalitéit.Soja gëtt dacks aus Südamerika importéiert a gëllt och als Fudderzousaz fir Massendéierhaltung. Donieft wier fir den Ubau och en Deel vum Reebësch ofgeholzt ginn. Déi éisträichesch Firma VeggieMeat géif dohier just op europäesch Rohstoffer zeréckgräifen. Aktuell géifen hir Ierbessen aus Frankräich kommen, Gespréicher mat heemesche Bauere géifen et awer scho ginn.D'Firma gouf 2015 gegrënnt, am Fréijoer 2017 ass den Ierbesse-Produit an d'Vente gaang. Den Ament kritt een de Vegini, sou den Numm vum Produit, an Éisträich, Frankräich an Däitschland ginn, mat Italien gëtt nach verhandelt.