D'Berliner Fashion Week (22.01.2018) Nieft dem Glamour och ewell méi Inhalter Di lescht Woch goufen an der daitscher Haaptstad erem di nei Fashion Trends virgestallt. Emmer méi spillen hei och di sougenannten Influencer eng wichteg Roll. De Letzebuerger Make up Artist Luca de Michele suergt dofir dat si emmer top ausgesinn. Nieft dem ganze Glamour an den Défiléen steet awer ewell och méi d'Moud u sech am Virdergrond an do huelen Nohaltegkeet an Ethik eng emmer méi grouss Roll an.

Et huet sech vill verännert déi lescht Joren an et ginn ëmmer méi Zeeche gesat, dass d'Moud esou wichteg ass.Virun allem gëtt ewell op der Fashion Week méi diskutéiert, z.B. iwwer Nohaltegkeet. Am Site vun der Ethical Fashion Show an dem Greenshowroom am Kraftwerk woren déi lescht Woch déi verschiddenste Virträg iwwer nohalteg Materialien a Labelen.Déi gréng Moud fänkt u Plaz anzehuelen. Am fréieren Heizkraaftwierk vu Berlin hu sech di lescht Woch net manner wéi 170 verschidde Marken aus 26 Länner presentéiert, déi souwuel ethesch wéi och nohalteg produzéieren. An dat bescht : gréng Moud kann ewell duerchaus mathalen.D'Interessi fir ethesch an nohalteg Moud ass am Gaang, staark zouzeleeën. Och konventionell Keefer kommen ëmmer méi op de Goût vu Kleedung. Zum Beispill e Label, dee Fraen an Indien ënnerstëtzt, déi aus dem Mënschenhandel befreit goufen oder Gummisstiwwel aus recycléiertem Mais.Dat, wat bis elo nach als besonnesch gëllt, soll iergendwann als normal ugesi ginn. Nohalteg Produite sollen deemno scho geschwënn als normal ugesi ginn.Et geet also generell méi an d'Déift op der Berliner Fashion Week. Et gëtt awer och nach eng aner Säit. Déi vum Glitzer a Glamour.******Um Potsdamer Platz fënnt een d'Beauty Lounge fir Staren an d'Influencer. Meedercher, déi op de sozialen Netzwierker dofir suergen, datt Trends séier verbreet ginn. Fir si ass d'Fashion Week en absolute Muss.E Makeup-Artist soll den Influencer hëllefen, datt si op hire Videoen absolut perfekt ausgesinn. De Luca De Michele, e jonke Lëtzebuerger Makeup-Artist, dee vun der bekannter Makeup- an Hairartistin Betty Amrhein am Kader vun hirem Newcomer-Concours entdeckt ginn ass.D'Betty Amrhein denkt souguer drun, de Luca aus Lëtzebuerg ewechzehuelen.De Luca awer bleift bescheiden a wéilt am léifsten net vu Lëtzebuerg fortgoen. Awer den Erfolleg ass net ze stoppen. Hei zu Berlin mécht hien déi richteg Kontakter a wa bekannt Gesiichter op sengem Stull setzen, déi hien duerno weider recommandéieren ass d’Rad um Rullen.Och fir déi jonk Meedercher, déi eng grouss Zuel u Follower hunn, ass et wichteg, iwwerall do ze sinn, wou et ugesot ass an dobäi nach gutt auszegesinn.Déi ganz grouss am Influencer-Business sinn awer ewell souwisou vun Agencen encadréiert, déi de Meedercher hëllefen, déi richteg Schrëtt ze maachen, fir nach méi Afloss ze gewannen. Och op der Fashion Week.Zu dëse Rendez-vouse gehéieren och Fitting-Terminer bei den Designer. Influencer kucke sech déi nei Kollektiounen un, kréien dës mat, fir se op de Fotoen weider ze verbreeden a scho leeft d’Geschäft.Ween dann awer näischt post, geet déi nächste Kéier eidel aus. Trotzdem spillen Influencer eng ëmmer méi wichteg Roll am Moudebusiness. Wéi eis e Verkeefer matgedeelt huet, geet dat esou guer esou wäit, datt si d’Moud an eng komplett aner Richtung drécke kënnen, wéi d’Kollektiounen et virginn an den Designer kann dann just nach mat neie Kleedungsstécker reagéieren.Ob sech den Trend vum schwaarze Global look duerchsetze wäert, hänkt also um Enn och e bësse vun den Influencer of.Egal wéi soll d'Fashion Week den Experten no awer och an Zukunft sécher nach weider eng wichteg Roll spillen, grad vläicht well och méi Wäert op Inhalter geluecht gëtt.