De Mann huet op alle Fall vill Fantasie bewisen fir u säin Zil ze kommen. Wéi een am Video gesäit, huet no der ustrengender Aarbecht dem Veloh als éischt Merci gesot a sech dann och gefreet an direkt eng gutt Schlupp geholl.





Mann benotzt "Veloh" fir seng Fläsch Wäin opzemaachen (24.01.2018) Dass ee mam "Veloh" net just fuere kann, beweist e Mann op der Stater Gare, deen de Grëff bzw d'Brems als Fläschenöffner ëmfunktionéiert huet.

D'Leit am Bushaischen goufen héiflech gebieden, kengem eppes weiderzesoen. Do wousst den Här awer net, dass e bei senger ongewéinlecher Aktioun gefilmt gouf an dono an de soziale Medien vill gekuckt gouf.