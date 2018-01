Der lokaler Entwécklung-Autoritéit no ass den Nowuess no Ënnersichungen an d'Mier gekrabbelt.D'Schildkröten-Eeër sinn am November fonnt ginn, wourops hin d'Plaz ofgespaart gouf, dass d'Eeër viru Feinde geschützt sollte sinn an dobäi och reegelméisseg konnte kontrolléiert ginn. Um Freideg sinn d'Schildkröten dunn aus den 106 Eeër erauskomm.Der Zeitung "Straits Times" no ass et déi drëtte Kéier, dass un de Stränn vu Singapur Bëbeeë vun der "Echten Karettschildkröte" op d'Welt komm sinn. Op der Insel Sentosa ass et déi éischte Kéier zanter 8 Joer gewiescht.Déi seelen Zort kënnt an allen tropeschen Ozeane vun der Welt vir, virun allem an der Ëmgéigend vu Koralleriffer. De Schued un hirem natierleche Liewensraum duerch Ëmweltverschmotzung an der Entwécklung vun de Küsten duerch d'Mënschen huet den Deckelsmouke schwéier zougesat.Braconniere sinn och hannert de Schildkröten hier. Deeler vum Kierper vun der echter Karettschildkröt landen an Zoppen an d'Panzere ginn zu Polver veraarbecht, dee fir Desserte benotzt gëtt. Dobäi ginn d'Panzeren och benotzt, fir Kämm an Hoer-Accessoiren hierzestellen.