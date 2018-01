© AFP

Et geet net ëm näischt bei der wiel zum schéinste Kaméil a Saudia-Arabien, ëmmerhinn ginn et um "King Abdulaziz Camel Festival" 46 Milliounen Euro ze gewannen. Elo gouf awer e klenge Skandal opgedeckt, bei 12 Kaméile gouf Botox an de Lëpsen nogewisen.Dat huet de saudeschen News-Site "The National" bericht an zousätzlech d'Erklärung ginn, dass e schéint Kaméil sech net nëmmen duerch d'Héicht vu sengem Höcker auszeechent, ma och nach duerch eng voll Lëps, déi erofhänkt.De Kaméil-Festival gouf schonn Uganks Januar lancéiert an en dauert nach bis Enn vum Mount. Et ginn och verschidde Kompetitioun, nieft eben der Wiel vum schéinste Kaméil: eng Course, en Dressur-Cup an e Foto-Concour. Dëst Joer waren iwwer 30.000 déieren ugemellt.Schonn am Virfeld vum Festival gouf et schonn e Skandal: E Veterinaire gouf dobäi erwëscht, wéi e Schéinheets-Operatiounen duerchgefouert hat. Hien hat bei e puer Kaméilen a senger Klinik net nëmmen d'Lëpsen opgesprëtzt, mä och nach d'Ouere gekierzt.