D'Kaz, déi ee wéinst hirem granzege Gesiichtsausdrock berühmt ginn ass, huet zwar net vill dervun, d'Besëtzerin, Tabatha Bundsen, dofir ëmsou méi. An engem Vertragsbroch huet de Bundesstaat Kalifornien hier 710.000 Dollar (575.000 Euro) zougesprach.D'Bundsen hat der Firma den Accord ginn, just fir en Äiskaffi Reklamm ze maachen, deen ënnert dem Numm "Grumpiccionos" vermaart gouf. Déi huet awer um Enn mat vill méi Produite d'Gesiicht an den Numm vun der Kaz genotzt, fir méi populär ginn.De Kueder, deen eigentlech Tardar Sauce heescht, ass 2012 duerch eng Foto weltberühmt ginn, déi de Brudder vun der Besëtzerin am Online-Netzwierk "Reddit" publizéiert huet. De motzege Gesiichtsausdrock vun der Kaz kënnt duerch en ausgeprägte Kifer.D'Grumpy Cat huet sech séier zu engem "Goldiesel" entwéckelt. D'Kaz war och schonn a Filmer, Fernseh-Sendungen an op Premieren ze gesinn, an et gëtt eng ganz Réi u Produite mat hirem Bild drop.