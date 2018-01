© RTL Télé Lëtzebuerg

Knapp ee Joer méi spéit, mat enger Millioun Investissement, ass de Fleesch-Smoothie elo offiziell um Marché etabléiert. Genee wéi beim Geméiss- oder Uebst-Smoothie ass et d'Iddi eng Molzecht fir ënnerwee ze hunn, ebe just aus Fleesch.D'Metzlerei wëll awer net just déi Leit uschwätzen, déi ënner wee sinn. Hir Iddi geet souguer nach e Schratt méi wäit. Et ginn och Leit, déi gesondheetlech op esou ee Produit ugewise sinn, sief dat e Sportler oder e kranke Mënsch.Sou muncheree wäert sech beim Gedanken, Fleesch a flësseger Form ze konsomméieren, sécherlech schudderen. Ma vläicht muss een et och einfach schmaachen. Dat huet sech och d'Equipe vum Top Thema Magazin geduecht an huet hei am Land den Test gemaach.