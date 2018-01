No Donnéë vum britesche Sandwich-Verband (BSA) ginn an England bis zu 11,5 Milliarde Sandwiche consomméiert. Mat dësem Konsum ginn duerchschnëttlech 9,5 Milliounen Tonne klimaschiedleche Kuelendioxid produzéiert, wat engem CO2-Ausstouss vun 8,6 Milliounen Autoen am Land entsprécht.Fir den Impakt vun de Sandwichen op d'Klima feststellen ze kënnen, hu Fuerscher 40 Zorten analyséiert. Am Schiedlechsten fir d'Klima sinn d'Schmieren, wou Speck, Ham oder Wurscht aus Schwéngefleesch, Kéis oder Krabben drop sinn.Dee Schlëmmsten ass awer de "Spezial-Frühstückssandwich" mat Eeër, Speck a Wurscht. Dobäi entstinn 1.441 Gramm CO2, wat sou vill ass, wéi en Auto op 19 Kilometer ausstéisst.Un d'Industrie vun de Liewensmëttel ass an deem Kontext en Appell gaangen, dass den CO2-Ausstouss fir verkaafte Sandwiche kéint falen, wann een d'Rezept géing änneren an d'Verpackunge reduzéieren an nach eng Kéier benotze géing. Op d'mannst 2.000 Tonnen Offall kéinte verhënnert ginn, wann een de Verfallsdatum verlängere géing.Déi britesch Wëssenschaftlerin Adisa Azapagic huet och kloer gemaach, dass dat Ganzt eescht ze huelen ass, vu dass fäerdeg Sandwicher zu de Grondliewensmëttele gehéieren.