© Top Model Belgium / Facebook

© Top Model Belgium / Facebook

Sief et "Germany's Topmodel" oder "Deutschland sucht den Superstar", ëmmer méi Lëtzebuerger stelle sech am Ausland dem Challenge vun enger Jruy beuerteelt an eventuell als Gewënner evirzegoen. Sou e Concours war e Sonndeg am Cabaret "Le Lido" op de Champs Elysées, wou ënner 202 Kandidaten an 2 Alterkategorien déi schéinst Fra, respektiv de schéinste Mann gesicht gouf.Am Jury souze ganz bekannte Gesiichter, wéi den Anthony Delon, d'Adriana Karembeu, d'Vanessa Demouy an de Frédérique Bel. Si hunn aus all de Kandidate déi Bescht erausgepickt.No 4 Stonne stoungen d'Gewënner fest: Dat 21 Joer alt Taisa Nunes vu Lëtzebuerg gouf als schéinst Model erausgesicht. Nieft dem Titel huet d'Lëtzebuergerin och nach e Foto-Shooting zu Miami gewonnen an eng Rees op d'Karibesch Inselen, zesumme mat ënner anerem dem schéinste Mann, dem Matthias de Marelle.Iwwregens de Casting fir d'Editioun 2019 ass och scho lancéiert. Aschreiwe kënne sech jonk Fraen a Männer am Alter vu 15 bis 26 Joer an, an enge anerer Alterskategorie och Fraen a Männer tëscht 27 a 40 Joer.