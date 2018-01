Alles Lego oder wat? De Raphael Corberi a seng Passioun (25.01.2018) Fir de Raphael Corberi a seng zwee Kanner ass dat net just eng Spillsaach. Et ass eng Passioun.

Virun allem Gebaier zu Lëtzebuerg hunn et him ugedoen. Vu senger Liiblings-Bar – den Urban – bis zu sengem Liiblings-Restaurant – de Spuenier "Podenco" a Clausen. Mä dem Raphael säi gréisste Projet ass de groussherzogleche Palais.Di eenzel Stécker bestellt de Raphael op enger spezialiséierter Säit am Internet. Mä och d'Geschäftsleit hei am Land kommen duerch Lego op ganz néi Iddien. Virun 10 Joer haten de Carlos Quintas an de Marco Da Cunha eng Start-Up lancéiert: En Electronik-Shop zu Nidderaanwen. Am Sortiment war och Lego Education: Eng Serie mat LEGO- Steng fir pedagogesch Zwecker a mat Roboter, déi ee selwer programméiere kann. Mä d’Cliente wollte méi.De Buttek ass an Zesummenaarbecht mat Lego nei designt ginn. Eng Ëmbenennung an “L-Toys” ass geplangt. An zu Lëtzebuerg ginn et genuch organiséiert Fans. D’Asbl Luxembourg Lego User Group organiséiert all Joer eng eegen Ausstellung. An nëmme fir Erwuessener gëtt et d’Internet-Community Adult Friends of Lego. Kuerz: AFOL.1932 huet alles am dänesche Billund ugefaangen. De geléierten Zammermann Ole Kirk Christiansen hat duerch d ’grouss Depressioun seng Aarbecht verluer. Mat der Fabrikatioun vun Holzspillsaache wollt hie vu vir ufänken. 1934 huet hien d’Firma Lego gedeeft, eng Zesummesetzung aus dem dänesche Saz “leg godt” – “Spill gutt”. An de spéide 40er Jore sinn déi éischt Bausteng aus Plastik dobäikomm. Mä et war eréischt dem Ole säi Bouf de Godtfred Kirk Christiansen, deen de klassesche LEGO-Steen den 28. Januar ‘85 patentéiere gelooss huet. E Phänomen war gebuer.Mä Lego ass et net ëmmer guttgaangen. 2003 war den Ëmsaz bal 150 Milliounen Euro am Minus. Den neie CEO Jørgen Vig Knudstorp huet sech missen eng iwwerleeën. Op där enger Säit huet e manner Steng produzéiere gelooss. Op där anerer Säit huet d’Firma expandéiert: Lego-Kleeder, Expoen, Videospiller a Filmer – all e grousse Succès! Mä d‘Ëmsetzung huet de Vig Knudstrorp Studioen a Firmen iwwerlooss, déi sech domat auskennen.Lego ka sech erëm op dat konzentréieren, mat wat alles ugefaangen huet: der Spillsaach. A Star Wars funktionéiert ëmmer. Den neiste Modell vum Raumschëff “Millennium Falcon” ass mat 7.541 Stécker a bal engem Meter Längt de gréisste Lego-Set iwwerhaapt. A séier vergraff.Verschidde Fans si bereet, iwwer 1.000 € fir dës Raritéit am Internet ze bezuelen. Ob de Raphael nach Plaz fir sou e risegt Raumschëff huet, ass eng aner Fro. An ob d‘Kanner da mat sou engem wäertvolle Objet dierfte spillen och.