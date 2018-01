Well eng franséisch Supermarchés-Chaîne de Präis vum Nutella fir 3 Deeg ëm 70% erofgesat huet, koum et direkt den 1. Dag schonn zu ganz wëllen Zeenen.

Nous somme la Nutella Nation — WiLMAU ( ₩‽‽‽ ) (@wilmaufactory) January 26, 2018

Voir des personnes se battre dans tous les intermarchés de France pour un pot de #Nutella en promotion en dit long sur l'état de notre société actuelle.



C'est la bêtise qui est ici guidée par le règne de l'individualisme.

Liberté - Egalité - Fraternité ? — Anne-Sophie Frigout (@asfrigout) January 26, 2018

Hallucinant !! C’est quand même pas un produit de 1ere nécessité !

Même en Pologne dans les années 80 les gens qui subissaient les tickets de rationnement ne se comportaient pas comme ça ! #LesGensSontFous 🙄#Intermarche#Nutella — BéA ✨ (@BeA_TSTM) January 26, 2018

Dass dës Aktioun awer elo sou eng Hysterie ausgeléist huet, dat huet och d'Firma sech net esou erwaart. Direkt um éischten Dag hunn d'Leit de Supermarchéen carrément d'Dieren agerannt, si bei d'Regaler gestiermt an hu sech op den Nutella gestierzt.Nieft den deels ganz wëllen Zeenen, stoungen d'Leit och nach immens laang an der Schlaang virun de Keesen, wa se net schonn virdrun, ier d'Butteker opgemaach hunn, hu misse waarden. Vun engem richtegen Opstand hu vill Employéen nom éischten Aktiounsdag geschwat: D'Leit wieren iwwerteneen hiergefall, hätten alles ëmgestouss a sech hallef zerklappt. Et wier een dacks no dru gewiescht d'Police ze ruffen.Op de sozialen Netzwierker war d'Nutella-Aktioun op alle Fall bei ville Leit Haaptgespréichsthema.