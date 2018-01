© AFP

E Freideg 26. Januar war d'Begriefnes vum berühmte Stärekach Paul Bocuse, deen den 20. Januar um genee 10 Auer am Alter vun 91 Joer gestuerwen ass, an där Kummer, wou hien op d'Welt koum, iwwert sengem Restaurant.Fir vill Käch war et nach emol d'Geleeënheet hirem Idol a Kolleg Äddi ze soen. "Ëm esou Männer kräischt een net, et honoréiert ee se", huet ee vun de sëlleche Käch gesot, déi an der Kathedral Saint-Jean zu Lyon zesummekomm sinn.Eng einfach Zeremonie an der klenger Kierch vu Collonges-au-Mont-d'Or, senger Heemecht, hätt dem Paul Bocuse sécher gefall, ma et wier einfach net méiglech gewiescht, huet de Bouf vum Stärekach betount. D'Famill hätt hiert d'Méiglecht gemaach, fir dëse leschte Wonsch ze respektéieren, sou nach de Jérôme Bocuse virun der Zeremonie e Freideg de Moien.Alles wat an der Gastronomie Rang an Numm huet, koum fir dem Paul Bocuse déi lescht Éier z'erweisen. Alain Ducasse, Joël Robuchon, Pierre a Michel Troisgros, Anne-Sophie Pic, Marc Veyrat, Guy Savoy, Christian Le Squer, Pierre Gagnaire, Régis Marcon, Michel Guérard, Arnaud Donckele, Yannick Alleno, den Amerikaner Thomas Keller, Daniel Boulud, deen extra aus New York ugereest ass oder och den Hiroyuki Hiramatsu, fir der just e puer z'ernimmen.An all d'Käch hate fir säin Hommage hir wäiss Schiertecher un. Deemno war et och e ganz impressionnant Bild aus der Kierch.De Bocuse gëtt am Familljegraf um Kierfecht vun der Gemeng Collonges-au-Mont-d'Or bäigesat. Do ginn nach emol 200 Leit erwaart.