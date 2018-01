© Madonna / Twitter

Ee Selfie, deen awer elo nees besonnesch polariséiert, ass dee vum Madonna. Natierlech ass déi exzentresch Sängerin bekannt dofir, sech net ze verstoppen an ze provozéieren, an awer, kann ee sech beim neiste Bild schonn emol Froe stellen.Ze gesinn d'Brëscht vun der 59 Joer aler Sängerin, hallef verdeckt mat hirer Louis Vuitton Posch an dat och nach aus engem net ganz gënschtege Wénkel. Ma um 3 Auer moies kënne wuel déi Mannst nach frësch an ausgerout ausgesinn.Ënnert hire Post huet d'Madonna geschriwwen: "Still drooling over a handbag" - also nach ëmmer wéinst enger Posch suddelen. Iwwert dee Post hätt d'Sängerin besser gehat nach eng Nuecht driwwer ze schlofen.