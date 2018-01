D'Vanessa Paradis, Ex vum Johnny Dep a Mamm vu senge Kanner Lily-Rose an Jack, gëtt am Summer dëst Joer bestuet.

© AFP

Mat 45 Joer schéngt d'Vanessa Paradis endlech de richtege Mann fonnt ze hunn. Zanter 2 Joer ass déi franséisch Sängerin mam Acteur a Realisateur Samuel Benchetrit zesummen, elo am Summer sollen d'Hochzäitsklacke lauden.



Wéi aus de Medien ervirgeet, soll et souguer scho ganz konkret sinn: D'Hochzäit wier den 19. Juili op der Île de Ré, enger klenger Insel un der franséischer Westküst.



Fir d'Vanessa Paradis ass et déi éischte Kéier. Vun 1998 bis 2012 war si mam Hollywood-Star Johnny Depp zesummen an huet mat him zesummen 2 Kanner, d'Lily-Rose an den John Jack Christopher, vun enger Hochzäit gouf do awer ni geschwat. Hiren neie Partner huet och 2 Kanner, e Jong aus engem éischte Bestietnes mat senger Fra, déi 2003 gestuerwen ass, an nach eng Duechter aus enger Bezéiung mat der Actrice Anna Mouglalis.