An engem Interview mat VIP.de war den Till Schweiger net méi ze bremsen. "Dreckspack, einfaches Dreckspack" huet de Papp vum 15 Joer jonken Emma Schweiger op déi sexuell Belästegunge via Instagram reagéiert. E frieme Mann soll dem Emma Schweiger net jugendfräi Noriichten iwwer de soziale Medium geschéckt hunn.Ma den Till Schweiger ass am Interview nach méi wäit gaangen: "Meiner Meinung nach müsste das strafrechtlich verfolgt werden". Als Papp géif ee bei esou enger Situatioun einfach nëmme rose ginn.Déi jonk Schauspillerin huet awer souverän reagéiert an de ganze Verlaf vun de Noriichten op Instagram publizéiert an zum Ofschloss dobäi geschriwwen: „Ekelhaft. Ich bin 15. Bitte schicken Sie mir keine Nachrichten mehr!“.Ma kuerz dono war den Account vun der jonker Schauspillerin offline. Dat géif net zu hir passen, fir sech einfach do ofzemellen, huet den Till Schweiger gemengt. Ma et ass och méiglech, datt Instagram d'Profil blockéiert huet, well an hiren AGBen ass et verbueden, fir Noriichten oder Nimm vu Leit, déi engem schreiwen, public ze maachen. Dëst hat d'Emma Schweiger awer gemaach, esou datt all Follower den Numm vun der Persoun, déi hat sexuell belästegt huet, konnt gesinn.