Dat 32 Joer aalt Affer gouf wéi e Magnéit an d'Maschinn eragezunn, kuerz nodeems hien an de Raum komm wier. Hien hat deen Ament eng Fläsch Sauerstoff am Grapp, huet d'Police präziséiert.



Et geet een dovun aus, dass de Mann flëssege Sauerstoff inhaléiert huet, deen aus der Fläsch ausgetruede ass, nodeems hie widdert den IRM geknuppt ass. Déi genee Doudesursaach muss awer nach gekläert ginn, eng Enquête leeft.



En Dokter an ee Responsabele vum Spidol goufe kuerz nom Tëschefall festgeholl, deen e Samschdeg an der Nuecht geschitt ass. De Monni vum Affer hat do virdrun ausgesot, dass säin Neveu gefrot gi war, fir d'Fläsch Sauerstoff unzehalen. De Responsabele vum Spidol hat him verséchert, dass den IRM aus wier a keng Gefor bestan hätt.



En IRM produzéiert eng extrem staark magnéitesch Unzéiungskraaft, fir kënne Biller vun den Organer am Kierper ze maachen. Et soll een deemno keng metallesch Géigestänn u sech hunn oder unhalen, wann een an d'Géigend vun engem aktive Scanner kënnt.



Et ass net deen éischten Accident mat engem IRM.



2014 waren 2 Employéeë an engem Spidol blesséiert ginn, nodeems si tëscht dem Scanner an engem metalle Sauerstoff-Tank fir 4 Stonnen ageklemmt gi waren. En ähnlechen Tëschefall gouf et 2001 zu New York, do ass e Jong vu 6 Joer ëm d'Liewe komm. De Bouf loung an der Maschinn, wéi e Sauerstoff-Tank ugezu gi war, widdert d'Maschinn geflunn ass an d'Kand um Kapp getraff hat.