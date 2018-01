Ze Fouss an d'Schoul? Hautdesdaags ginn déi meescht Kanner kutschéiert. © Patrick Frieden

RTL RADIO: De Reportage "Elteren-Taxi"



Et ass gutt gemengt, awer geféierlech: den "Elteren-Taxi". Mamma a Pappa wëllen hirem Nowuess, och "Generatioun Récksëtz" genannt, e Gefale maachen, wa si se bis virun d'Schoul kutschéieren. Ma dobäi entsteet net nëmme Chaos virun de Schoulen, mä et schued de Kanner och nach. Dat huet eng nei Etüd vun der Uni Karlstad a Schweden festgehalen.



D'Psychologin Jessica Westman huet Schüler aus de 4., 6. an 8. Klassen observéiert, dat heescht, e bësse vun all Alter, mam Resultat: Dee soit-disant "Gefale" mécht midd a passiv. D'Kanner sinn nach net richteg waakreg, wa se mam Auto virun der Schoul ukommen. Eréischt am Klassesall ginn d'Kanner monter. Donieft géingen d'Kanner, déi kutschéiert ginn, d'Chance verléieren hir Ëmgéigend op hir Manéier z'entdecken a mat anere Kanner z'interagéieren.

Vill méi gesond wier, wann d'Kanner mat hire Frënn zesumme géingen an d'Schoul goen, lafen, Vëlo fueren oder och wa se géingen de Bus huelen. Ginn d'Kanner awer lo bequem gefouert, gi se manner selbstänneg a spiere sech net esou sécher an hirem Ronderëm.

Souguer den ADAC warnt virun den Helikopter-Elteren: Kanner, déi ze Fouss an d'Schoul däerfe goen, entwéckelen e bessert Gespier fir geféierlech Situatiounen. Si sinn an der Klass besser drop, méi fit a sozial besser integréiert.

Wisou den neie Phenomen "Elteren-Taxi"?

Vill Elteren hätten Angscht ëm hir Kanner oder sinn der Meenung hinnen domat ee Gefalen ze maachen, seet de Psycholog Klaus Seifried. De Gros vun den Elteren wéilt awer einfach all Gefor ausschléissen, verschiddener géifen hir Kanner souguer mat 16 Joer nach bei d'Schoul féieren, fir dass si moies nach e puer Minutte méi laang schlofe kéinten.



Am Endeffekt awer geschitt mat esou enger Faveur just de Contraire. Et wier enorm wichteg fir d'Entwécklung vun de Kanner, eppes selwer ze bewältegen, a sief et just de Wee bis bei d'Schoul. Si kënne sech hiren eegene klengen Liewensraum creéieren, mat Kollege Geschichten erzielen an der ënnerwee stëbsen. Méi jonk Kanner sollten allerdéngs a Gruppen zesummen an d'Schoul goen, am Ufank vläicht nach a Begleedung vun engem Erwuessenen.



Taxi-Elteren vermëttelen hire Kanner just ee Message: Dat trauen ech dir eleng net zou.



A wann et net anescht geet?

Wann, an dat kann natierlech och de Fall sinn, et trotzdem wierklech noutwenneg ass, fir mam Auto an d'Schoul ze fueren, zum Beispill wann den ëffentlechen Transport net praktesch ass oder wann et zäitlech einfach net passt. Do réit déi schwedesch Psychologin Jessica Westman, ze probéieren eng Fuergemeinschaft ze maachen, dat heescht nach aner Schüler a Frënn matzehuelen.

An dann nach ee ganz wichtege Message vun der Psychologin: Um Wee sollt ee Spaass am Auto hunn, zesumme Musek lauschteren an haart mam Radio matsangen.