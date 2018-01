© Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

E Sonndegnomëtten hunn d'Beamtinne vun der Police Ruchheim en Auto um Parking "Auf dem Hahnen" op der A61 kontrolléiert. An deen Numm kéint net besser passen. Do souz dach tatsächlech en ausgewuessenen Hunn um Bäifuerersëtz, schéi brav ugestréckt, wéi et sech gehéiert. Hannen am Auto souzen nach 2 Schéiferhënn, och si ware geséchert.



Mat deenen éischter ongewéinleche Passagéier war eng Fra aus Holland fir en Ausfluch ënnerwee. Op Nofro, ob et sech ëm en Déierentransport géif handelen, huet déi 30 Joer al Hollännerin erkläert, dass dat hir Hausdéiere wieren an ouni si géif se ni fortfueren.



Fir d'Polizistinne war dat dunn och ok. Si hunn awer d'Geleeënheet genotzt, fir zesumme mat deem ongewéinleche Bäifuerer eng Foto ze maachen. Mat engem Schmunzelen am Gesiicht an de Wierder "...das ist mal ne echte Hühnerstreife..." hu si d'Bild dunn hire Kollegen um Policebüro gewisen.