© AFP

Well d'Supermarché-Chaîne Intermarché op de Präis vum Nutella 70% ginn hat, huet de Wirtschaftsministère e Méindeg den Owend annoncéiert, déi ganz Aktioun nach emol méi genee ënnert d'Lupp ze huelen. Fir nëmme 1,41 Euro konnten d'Clienten en 950-Gramm-Glas vun der Nougat-Crème kafen an dat hat a ville Butteker vun där Chaîne a Frankräich bal fir chaotesch Zustänn gesuergt.



D'Anti-Fraude-Unitéit DGCCRF huet matgedeelt, et wéilt een déi Promo-Aktioun ganz genee ënnersichen. Souguer den Nutella-Hiersteller Ferreo hat d'Decisioun vun Intermarché schaarf kritiséiert.



An Zukunft sollen esou Promotiounen net méi sou liicht méiglech sinn. Déi franséisch Regierung wëll e Mëttwoch e Gesetz presentéieren, deem no grouss Supermarchéen hir Produiten op d'mannst 10% iwwert dem Akafspräis musse verkafen. Domat sollen onfair Verkafsmethode verhënnert ginn.



Intermarché huet iwwerdeems schonn nei Promotiounen annoncéiert, ënnert dem Motto "Déi 4 bëllegst Wochen a Frankräich".