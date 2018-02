Aktuell fiert dat fënnefte Schëff ënnert dem Numm "Princess Marie-Astrid" op der Musel. D'Virgänger goufen all verkaf an ee Schëff fiert haut op der Elbe.

Déi drëtt MS "Princess Marie-Astrid": Wou ass si haut? (31.01.2018) Aktuell fiert déi 5. "Marie-Astrid" bei eis op der Musel. D'Virgänger vun dësem Schëff goufen all an d'Ausland verkaf, dorënner eent op Hamburg.

Villes erënnert nach un seng Zäit zu Lëtzebuerg, obwuel dat schonn 18 Joer hier ass. Ënner anerem déi oppe Galerie an der Mëtt vum Schëff ass haut, wéi deemools, d'Markenzeechen. An awer kann een erkennen, wann een dat aktuellt Schëff mat Archivbiller vergläicht, datt souwuel bannen, wéi och baussen, vill verännert gouf. D'Schëff huet missen der Situatioun, an der Géigend vun der rauer Nordsee, ugepasst ginn an och fir déi schwéier Wiederkonditiounen equipéiert ass.

Zenter 2004 ass den Heiko Oswald, vun der Reederei Rainer Abicht, den neie Kapitän. D'Schëff ass iwwert d’Musel zu Koblenz an de Rhäin gefuer. An iwwert de Rhäin Richtung Norden an Holland iwwert d’Isjelmeer laanscht d’Nordfriesech Insele bis an d’Elbmündung eran. Haut ass et virun allem ob groussen Haferundfahrte ronderëm Hamburg ënnerwee.