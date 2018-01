Op Fuessonndeg gëtt déi 39. Editioun vun der Dikrecher Kavalkade lancéiert, woufir sech bis zu 20.000 Fuesgécken an d'Sauerstad deplacéieren.



Am Virfeld goufen et awer organisatoresch Onstëmmegkeeten tëscht den Organisateuren, der Asbl "Eselen aus der Sauerstad Dikrich" an dem Nohaltegkeetsministère, well verschidden Navetten, déi soss co-finanzéiert goufen, aus Käschtegrënn gestrach goufen. Dëst gouf bedauert an d'Leit gefrot, fir méi Zäit anzeplangen, fir op Fuessonndeg op Dikrech ze kommen.

Um Mëttwoch reagéiert de Ministère a präziséiert, datt zejoert ewell d'Organisateure vu grousse Manifestatiounen drop higewise gi wieren, datt keng Privatnavetten méi géife vum Staat finanzéiert ginn.

De Ministère wëll awer de Frënn vun der Kavalkad entgéintkommen, sou datt den Takt vun de Linnebussen tëscht der Ettelbrécker Gare an Dikrech grad wéi och d'Zuchverbindungen an d'Sauerstad an d'Luucht gesat goufen - massiv wéi et heescht!

Och fir aner grouss Evenementer wëll de Staat dës Zervisser garantéieren, sou nach de Minister Bausch a sengem Schreiwes.