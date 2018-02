En Donneschdeg den Owend war et erëm esou wäit. Am Kader vun enger offizieller Zeremonie goufen déi beschte Publicitéiten aus dem Land ausgezeechent.

D’Media Awards, organiséiert vun RTL a Maison Moderne, sinn ëmmer erëm e groussen Happening. An dëst Joer gouf dat Ganzt nach e Krack méi feierlech. D’Präisser goufen nämlech am Groussen Theater verdeelt.Iwwer 800 Professioneller aus dem Marketing an der Kommunikatioun ware bei dësem wichtegen Event fir Annonceuren, Agencen a Kreativer aus der Publicitéit um Rendez-Vous. Belount mat Gold, Sëlwer a Bronze goufe besonnesch kreativ Wierker aus de Beräicher Televisioun a Kino, Internet, Presse, Presse B2B, Cross-Media an dem Radio.

D'Gewënner am Iwwerbléck:

Spot Peinture Antony



An der Kategorieass den éischte Präis un d'Agence BetoCee gaangen, fir hir e Spot firBeimwar de Präis fir de Spot vu, gemaach vun IP Productions.

Bescht Reklamm an derass d'Campagne vum, realiséiert vu plan KAn der Kategoriegoung de Präis u Comed, déi eng Publicitéit fir d'gemaach hunn.Am Beräich, also Publicitéiten, déi op verschiddene Medien ze gesi sinn, hat d'Agence VOUS mat enger Campagne fir d'déi beschten Iddi.Déi ganzt Klassementer fannt dir um Site vun de Media Awards