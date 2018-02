Fréijoersgefiller sinn et wuel keng, déi d'Police vu Frankfurt dozou beweegt huet, e poetesche Message ze twitteren, well et de Weekend soll schneien.

❄ Leise rieselt der Schnee,

fahrt langsam denn Unfall tut weh!

Passt auf, dass es nicht knallt,

denn das WE ist schon bald! pic.twitter.com/cT6a9pgXR0 — Polizei Frankfurt (@Polizei_Ffm) February 2, 2018

Und pendelt ihr von Mainz an den Main,

lasst’s euch eine Lehre sein:

Tempo runter, Fuß vom Gas,

ja so macht die Anfahrt Spaß. https://t.co/6VOIuttDzU — Polizei Mainz (@PolizeiMainz) February 2, 2018

Do kann ee schonn emol driwwer schmunzelen, wann e gréissere Policebüro, wéi dee vu Frankfurt, sech eppes zesummereimt, fir op glat Stroossen opmierksam ze maachen.Et dierf een deemno gespaant sinn, ob d'Leit bei sou engem Message tatsächlech méi oppassen...fir Opmierksamkeet huet den Tweet awer mol gesuergt.D'Police vu Mainz huet d'Iddi wuel och witzeg fonnt an et schéngt, wéi wann do ënner Police-Kollegen e Reim-Challenge ausgebrach wier.