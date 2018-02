De System ass ganz einfach. Sicht iech e Lidd, kopéiert et an de Google Translate an iwwersetzt et vun Englesch an zum Beispill Pakistanesch. Dono hëlt een d'Resultat a léist sech et op Franséisch iwwersetzen, a sou weider, a sou weider. An zu gudder Lescht kann een dann dat ganzt zeréck op Englesch oder och op Däitsch iwwersetzen.E puer Kënschtler maachen dësen Exercice schonn zanter enger gewëssen Zäit op Youtube an dobäi kommen déi komeschsten Titelen eraus.E Beispill, ma ganz gären.Fänke mer mam Original un, Hello vum Adele.

Da gëtt et nach déi englesch Variant vum Malinda Kathleen Reese.

Wann iech datt nach net ze Kuriéis war, hei déi Däitsch Versioun vum Julia Koep.

Ganz ähnlech gesäit et aus, wann si sech un den Titel "Wrecking Ball" vum Miley Cyrus trauen

Dann déi englesch Versioun:

An nach eng Kéier op "Däitsch":