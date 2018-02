Top Thema Magazin: Big Data (05.02.2018) De Big Data ass en Outil, deen Informatioune vu Jidderengem späichert. D'Equipe vum Top Thema Magazin huet den Test gemaach, wéi wäit dat geet.

Wousst Dir dann och, datt dir bei all deene simplen Alldagsgesten, eng enorm Quantitéit un Donnéeë vun Iech Präis gitt. De sougenannte Big Data, gëllt hautdesdaags als de Pëtrol vum 21. Joerhonnert, d’Gold vun haut, den haidege Big Brother. Notzervahlens-Donnéeën, déi eng enorm ekonomesch Valeur hunn.Wat stécht genee hannert deem Begrëff Big Data? Wat sinn d’Avantagen dovunner? Wourop soll een oppassen? A wéi vill Informatioune verrode mir am Alldag iwwerhaapt vun eis, ouni et wierklech ze mierken?Allgemeng bezeechent ee mat Big Data eng enorm Mass un Date vun eis, déi gespäichert ginn. Dat heescht all Internetsite, dee mir besichen, all App, déi mir benotzen, all d'Sozial Medien, wou mir ugemellt sinn, späicheren eis Daten. Ma net nëmmen eis Klicks, mee och wéi laang mir eis op engem Site ophalen, ewéi laang mir Fotoe kucken, wat mir sichen. Och ginn eis Spure retracéiert, wa mir zum Beispill een Navi benotzen. Esou kann een een zimlech geneeën Iwwerbléck vun eisem Dagesoflaf opzeechnen. All déi Date gi gespäichert an u grouss Firme verkaaft. Dës kënnen dann hir Annoncen genau op eis cibléieren, esou dass mir drop usprangen a méi konsuméieren. Zwar ka Big Data och Virdeeler hunn, ewéi zum Beispill den Trafic Info bei engem Navi, wouduerch een natierlech vill Zäit spuert, ma et verréit een domat och ëmmer, wou ee grad ass. Och eise Wecker vum Handy, dee moies schellt, verréit nees vill iwwert eisen Alldag.Fannt Dir et net komesch, dass op Facebook dacks Annoncen ze fanne sinn, déi genau Iech gefalen? Nee, dat ass keen Zoufall. Déi entspriechend Firmen hunn är Klick-Informatioune kaaft a wëssen esou genau, woumat si Iech ulackele kënnen. Esou funktionéiert och zum Beispill Netflix. Si analyséiere genau, wat Dir kuckt a proposéieren Iech dann och genau dee Stil vu Film oder Serien, deen dir am léifsten hutt.Et muss een also immens oppassen, wat een am Alldag vu sech präisgëtt, well alles ka benotzt ginn. Wat sécher ass, alles gëtt gespäichert. Ma et ginn och Tools, déi Dir benotze kënnt, fir méi sécher ze surfen. Ee Beispill wier de Privacy Badger, deen Drëtt-Säiten, déi niewebäi matlafen, wann Dir surft, blockéiert. De Privacy Badger akzeptéiert just déi Cookies, déi een tatsächlech braucht, fir de Site ze benotzen. Cibléiert Reklamme kënnen also evitéiert ginn, mat Tools ewéi dem Privacy Badger oder awer iwwer securiséiert Browseren.Iwwregens ass de 6. Februar nees Safer Internet Day, dëst Joer ënnert dem Motto "Create, Connect and Share Respect: A better internet starts with you"